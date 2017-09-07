Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав работает над увеличением времени приема у врача за счет оптимизации работы

Общество
7 сентября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что в работу врача активно внедряются информационные технологии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минздрав России принимает меры для увеличения времени приема врачами пациентов за счет автоматизации процессов и перераспределения некоторых функций, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Смотрите также

"Бережливая поликлиника": как Минздрав РФ планирует сэкономить время пациентам и врачам

"Так, в работу врача активно внедряются информационные технологии, автоматизирующие подготовку различных документов, перераспределены функции между врачом и средним медработником, инициирован проект "Бережливая поликлиника", в рамках которого совершенствуется внутренняя логистика работы медорганизаций, отменен целый ряд форм медицинских документов", - говорится в сообщении.

Речь идет в первую очередь об участковых терапевтах, педиатрах, врачах общей практики, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, акушерах-гинекологах.

В министерстве также напомнили, что типовые нормы времени на посещение специалиста адресованы не врачу или пациенту, а необходимы для проведения расчетов.

"Важно отметить, что врач должен уделять пациенту столько времени, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья", - уточнили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном
3
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение
6
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы
7
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама