Минздрав работает над увеличением времени приема у врача за счет оптимизации работы

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минздрав России принимает меры для увеличения времени приема врачами пациентов за счет автоматизации процессов и перераспределения некоторых функций, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"Так, в работу врача активно внедряются информационные технологии, автоматизирующие подготовку различных документов, перераспределены функции между врачом и средним медработником, инициирован проект "Бережливая поликлиника", в рамках которого совершенствуется внутренняя логистика работы медорганизаций, отменен целый ряд форм медицинских документов", - говорится в сообщении.
Речь идет в первую очередь об участковых терапевтах, педиатрах, врачах общей практики, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, акушерах-гинекологах.
В министерстве также напомнили, что типовые нормы времени на посещение специалиста адресованы не врачу или пациенту, а необходимы для проведения расчетов.
"Важно отметить, что врач должен уделять пациенту столько времени, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья", - уточнили в пресс-службе.