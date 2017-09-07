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Кабмин выделил 3 млрд рублей на закупку 1,5 тыс. школьных автобусов в 2017 году

Общество
7 сентября, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Автобусы поставят в 77 субъектов РФ

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поставке в 2017 году 1,5 тыс. школьных автобусов в 77 регионов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году школьных автобусов для организаций, определенных Минобрнауки России в субъектах Федерации, - отмечается в сообщении. - Подписанным распоряжением предусмотрена поставка в 2017 году 1549 школьных автобусов в 77 субъектов Федерации".

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО "Автомобильный завод ГАЗ", ООО "Форд Соллерс Холдинг", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "Курганский автобусный завод" и ООО "Волгабас".

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