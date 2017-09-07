Кабмин выделил 3 млрд рублей на закупку 1,5 тыс. школьных автобусов в 2017 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поставке в 2017 году 1,5 тыс. школьных автобусов в 77 регионов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году школьных автобусов для организаций, определенных Минобрнауки России в субъектах Федерации, - отмечается в сообщении. - Подписанным распоряжением предусмотрена поставка в 2017 году 1549 школьных автобусов в 77 субъектов Федерации".

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО "Автомобильный завод ГАЗ", ООО "Форд Соллерс Холдинг", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "Курганский автобусный завод" и ООО "Волгабас".