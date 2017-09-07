Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Языковой барьер, сложность оформления визы, культурные различия и обеспокоенность вопросами безопасности были названы иностранными путешественниками главными сложностями во время поездки в Россию. Данные результаты исследования компании EY "Иностранные туристы в России. Предпочтения активных путешественников Китая, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Германии", проведенного при поддержке Федерального агентства по туризму, были опубликованы в четверг на сайте Ростуризма.

По данным Ростуризма, в рамках исследования в августе и сентябре 2017 года EY опросила более 1500 путешественников из пяти стран: Великобритании, Германии, Китая, Японии и Южной Кореи. Все респонденты выезжали за пределы страны проживания с целью туризма не менее одного раза за последние два года и имеют годовой доход, превышающий $20 тыс.

"Главной сложностью, с которой сталкивались респонденты из всех стран во время поездок по России, стало наличие языкового барьера, о котором заявили 49% опрошенных. Треть путешественников (29%) испытала проблемы в процессе оформления визы - этот фактор чаще других отмечали респонденты из Великобритании, Японии и Китая. Культурные различия осложняли поездку 40% китайских и 31% британских туристов. Четверть опрошенных отметили обеспокоенность вопросами безопасности при поездке в Россию: чаще всего об этом говорили гости из Японии (33%)", - говорится в сообщении ведомства.

В то же время, согласно результатам исследования, 45% немецких туристов не увидели никаких препятствий для визита в Россию. О языковых сложностях и опасениях, что поездка в Россию может быть небезопасной, респонденты из Германии говорили значительно реже, чем участники опроса в других странах.

О желании поехать в Россию в ближайшее время заявили 18% путешественников из Великобритании и около 10% китайских и немецких респондентов. Отмечается, что в Японии и Южной Корее интерес к России оказался значительно ниже.