Школа и детский омбудсмен Подмосковья разошлись в оценке роли педагога в ЧП в Ивантеевке

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Классная руководительница подростка, напавшего на учительницу информатики в школе №1 в Ивантеевке, сохраняла доверительные отношения с ним, заявила в четверг журналистам временно исполняющая обязанности директора учреждения Наталья Решетова. Омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова с ней категорически не согласилась.
"Отношения с классным руководителем были хорошие, доверительные. Не могу сказать, что классная руководительница не выполняла свои обязанности", - сказала Решетова.
"Не надо делать вид. Были бы доверительные отношения, она бы знала, что он балуется оружием и что-то намеревается сделать. Не работала", - усомнилась в словах директора Мишонова.
Каждый классный руководитель будет в этой связи нести персональную ответственность за знание, что происходит в семье и с ребенком, добавила омбудсмен.