Новую скульптуру Церетели "Место встречи" открыли в центре Тулы

ТУЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Скульптурную композицию работы Зураба Церетели под названием "Место встречи" в виде скамейки, на которой сидят мальчик и девочка, установили на одной из центральных улиц Тулы. Открытие приурочено ко Дню города, которое в 2017 году отметят 9 сентября.

"Бронзовую скульптуру работы Церетели установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской в Туле, у здания областной детской библиотеки. Район выбран неслучайно - недалеко находятся университетские корпуса, есть лавочки и клумбы, всегда много молодежи. Этот перекресток всегда считался местом встречи, что и предопределило название скульптуры", - рассказал ТАСС глава территориального управления Центрального района Тулы Александр Ёлкин.

Установить арт-объект предложил в начале 2017 года губернатор региона Алексей Дюмин. В администрации Тулы инициативу поддержали.

"Зураб Константинович [Церетели] охотно откликнулся на просьбу и уже в феврале 2017 года приступил к работе. Композиция представляет собой скамейку, на которой сидят мальчик и девочка. Скульптура выполнена из бронзы, вес - более 600 килограммов, высота 1,3 метра и два метра в длину. Все расходы на ее установку, благоустройство территории взяли на себя спонсоры, бюджетные средства не использовались", - добавил Ёлкин.

"Скульптурную композицию в ближайшее время поставят на баланс муниципалитета, это позволит обеспечить ее сохранность и надлежащее содержание", - уточнили в администрации Тулы.

Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года, в мае этого года был переизбран еще на один пятилетний срок.