Путин поздравил сотрудников БФУ им. Канта в Калининграде с 70-летием основания вуза

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, выпускников и сотрудников Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта с 70-летием основания вуза. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"За прошедшие годы университет состоялся как один из авторитетных научно-образовательных центров Северо-Западного региона страны, внес свою лепту в развитие отечественной высшей школы. Здесь всегда работали и сегодня трудятся настоящие профессионалы, искренне любящие и знающие свое дело педагоги и наставники", - отметил Путин, добавив, что вуз по праву гордится многими поколениями выпускников, которые востребованы в самых разных отраслях экономики.
Президент подчеркнул, что, сохраняя связь времен и поколений, университет открыт для прогрессивных идей, реализации современных программ и проектов и по-прежнему остается центром притяжения для талантливой, инициативной и целеустремленной молодежи.
Он пожелал коллективу, учащимся и выпускникам университета дальнейших успехов и всего наилучшего.