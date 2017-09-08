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Центр имени святителя Иннокентия открыли на его родине в Иркутской области

Общество
8 сентября, 14:40 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 8, сентября. /ТАСС

На празднование приехали около 7 тыс. гостей из России и из-за рубежа

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ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова), вошедшего в историю как апостол Сибири и Америки, открыли сегодня на его родине в селе Анга Качугского района Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на праздничные мероприятия в Ангу прибыли порядка 7 тыс. человек из различных регионов России, а также из-за рубежа.

"В честь празднования 220-летнего юбилея и 40-летия канонизации святителя Иннокентия состоялась литургия, затем освящение Свято-Иннокентьевской церкви и крестный ход. После этого был открыт культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия. Экспозиции культурно-просветительского центра рассказывают о миссионерской деятельности Русской православной церкви на Северо-Востоке Азии, жизни и деятельность святителя", - сказали в пресс-службе.

Святитель Иннокентий вел миссионерскую и просветительскую работу в регионах Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, где до сих пор его помнят и почитают. Для участия в праздничных мероприятиях в поселок Анга, на родину святителя, прибыли священники Русской православной церкви из республик Саха (Якутия) и Бурятия, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, Магаданской области, районов Иркутской области, а также паломники из этих регионов.

"Это дом, в котором святитель Иннокентий провел ранние годы перед поступлением в Иркутскую духовную семинарию. На фундаменте церкви, которая тогда находилась в поселке, строители возвели часовню. Неподалеку построена Свято-Иннокентьевская церковь с библиотекой и воскресной школой для детей и взрослых и духовно-просветительский центр, в нем находятся выставочный и экспозиционный залы. На территории комплекса также расположен паломнический центр с гостиницей", - отметили в облправительстве.

Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 гг.) известен как ученый-подвижник, впервые подробно описавший общественный строй, материальную и духовную культуру народностей Восточной Сибири и Заполярья. Всемирное признание приобрели его труды по географии, этнографии и языкознанию. Святитель Иннокентий был сподвижником генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского в освоении восточных рубежей России и просвещении его коренных народов. В 1868 году был назначен митрополитом Московским и Коломенским.

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