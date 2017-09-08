МЧС России и Китая обсудили обмен оперативной информацией на конференции горноспасателей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов обсудил с заместителем исполнительного директора Национальной администрации по безопасности труда и ликвидации ЧС Китая Ванг Хайюном вопросы обмена оперативной информацией. Совещание прошло в рамках Международной горноспасательной конференции IMRB-2017. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Участие руководителей и специалистов профильных чрезвычайных служб Китайской Народной Республики в мероприятиях, проводимых МЧС России, стало хорошей традицией. Сотрудничество между МЧС России и профильными министерствами и службами Китая имеет характер стратегического партнерства", - сказал Аксенов в ходе встречи, отметив, что у сотрудничества служб двух стран большие перспективы.

В первую очередь стороны обсудили обмен оперативной информацией. Это позволило бы быстро принимать решения при возникновении ЧС и, как следствие, минимизировать ущерб от них.

"У чрезвычайных служб России и Китая богатая история сотрудничества. Так, в сентябре 2016 года МЧС России и Министерство водного хозяйства Китая успешно взаимодействовали при ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке, вызванных тайфуном "Лайонрок", - уточнили в пресс-службе МЧС РФ.