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Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города

Общество
8 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Президент также посетит парк "Зарядье" и олимпийский комплекс "Лужники"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет 9 сентября участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города.

Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. В этот же день глава государства посетит парк "Зарядье", где осмотрит территорию и павильоны парка.

Путин посетит также олимпийский комплекс "Лужники", где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены. Этот стадион станет основной ареной предстоящего Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. На нем пройдут матч открытия и финальный матч Чемпионата.

В "Лужниках" глава государства даст старт Тура Кубка Чемпионата мира ФИФА 2018. Кубок посетит 24 российских города и 50 стран.

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870-летие Москвы
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Путин, Владимир Владимирович
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