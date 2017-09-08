Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет 9 сентября участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города.
Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. В этот же день глава государства посетит парк "Зарядье", где осмотрит территорию и павильоны парка.
Путин посетит также олимпийский комплекс "Лужники", где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены. Этот стадион станет основной ареной предстоящего Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. На нем пройдут матч открытия и финальный матч Чемпионата.
В "Лужниках" глава государства даст старт Тура Кубка Чемпионата мира ФИФА 2018. Кубок посетит 24 российских города и 50 стран.