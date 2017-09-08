Путин осмотрел в Перми набережную и познакомился с планами по ее реконструкции

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел набережную Камы в Перми. Здесь врио главы Пермского края Максим Решетников рассказал главе государства о планах по масштабной реконструкции городского пространства.

Протяженность Перми - 70 км вдоль реки Камы, по этому показателю город уступает в России лишь Санкт-Петербургу и Сочи. Однако обустроено лишь 2 км набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой. Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся в 2023 году 300-летим Перми, власти предлагают убрать железнодорожную ветку протяженностью 20 км, что позволит создать здесь новое городское пространство.

Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу Камы. На освободившемся пространстве будет запущен трамвай.

На обновленной набережной власти предлагают разместить краеведческий музей и Пермскую художественную галерею на территориях, которые сейчас занимает принадлежащий РЖД завод.

В исторических зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь-1 разместится выставка "Россия - моя история". Также здесь может быть построена вторая сцена Театра оперы и балета.

На другой площадке - Эспланаде, - где происходят ключевые культурные события города, предлагается обустроить спуск к реке и благоустроить набережную.

На третьей площадке, где расположены вокзал Пермь-2 и университет, планируют убрать железнодорожную насыпь и изменить сетку кварталов, что даст возможность для развития университета. Власти предлагают дать освободившееся пространство молодежи, создав для этого образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру. Также тут могут быть построены конгресс-холл и универсальный дворец спорта.

Пермские власти уже приступили к модернизации транспортной инфраструктуры у железнодорожного вокзала. Здесь строится современный транспортно-пересадочный узел.