Путин встретился на выставке электроники в Перми с роботом и поздоровался с ним за руку

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину показали в пятницу продукцию Пермского информационно-технологического кластера, в том числе музейные мультимедийные экспонаты и робота, который может заполнять документы и принимать платежи.

В Перми Путин посетил предприятие "ЭР-Телеком Холдинг", посмотрел выставку продукции Пермского IT-кластера. Российскому лидеру рассказали о компании, в которой работает много молодежи, средний возраст сотрудников - 30 лет. "Здорово", - поддержал Путин.

Компания сконцентрирована на предоставлении скоростного доступа в интернет. Сейчас она находится на третьем месте в мире по этому показателю. Главе государства показали разделенный надвое экран, в левой части которого изображение, получаемое по интернету с небольшой скоростью, а с правой - по сети, скорость передачи данных с которой достигает 250 Мбит/с. "Разница заметна, конечно", - прокомментировал российский лидер.

Рассказали Путину об идее публичного Wi-Fi, такой уже работает в центре Москвы и Санкт-Петербурга. На экране демонстрировалось происходящее на мостах в Петербурге. "Вы видите Дворцовый мост, а это..." - в рассказе собеседника главы государства возникла заминка. "Это - лейтенанта Шмидта", - идентифицировал Путин мост родного города.

Ознакомили президента с разработанным в Перми программным обеспечением. Одна из компаний кластера предлагает ПО для анализа госзакупок, в том числе блокчейн для организации тендеров. С помощью этой современной технологии предлагается ускорить и автоматизировать процесс, а также объединить его участников. Финальным экспонатом стал робот-промобот. "Здравствуйте, Владимир Владимирович", - сказал робот. Путин поздоровался с ним за руку.

По словам представителя компании, которая производит промобота, он полностью изготовлен в Перми: пластик, механика и аккумуляторы. Компания организовала соревнование "Битва роботов" в Пермском крае и главу государства пригласили на финал первенства.