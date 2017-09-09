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В День города в Москве пройдет уличный фестиваль "Театральный марш"

Общество
9 сентября, 1:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

По словам автора идеи культурного мероприятия Ирины Апексимовой, это самый масштабный в России фестиваль театрального искусства под открытым небом

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Знаковым событием в культурной программе Дня города станет в Москве уличный фестиваль "Театральный марш", который пройдет в субботу в саду "Эрмитаж". В 12-часовом марафоне примут участие лучшие московские театры, которые бесплатно покажут свои спектакли. Об этом в интервью ТАСС рассказала автор идеи и продюсер фестиваля, директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

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По ее словам, фестиваль в этом году празднует свой первый юбилей - смотр под открытым небом станет пятым по счету. "Мероприятие состоится 9 сентября в саду "Эрмитаж" и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы в рамках официальной программы Дня города, отмечающего свое 870-летие", - пояснила Апексимова.

Она напомнила, что пять лет назад была инициатором этого фестиваля. "Тогда я служила директором Театра Романа Виктюка, и мы стали думать, как бы привлечь публику в Сокольники, - отметила Апексимова. - Вот и решили выйти со своими спектаклями на улицу. Эксперимент прошел достаточно удачно, публика заинтересовалась нашими спектаклями и потянулась в Театр Виктюка в Сокольники".

Сейчас фестиваль значительно разросся и стал самым масштабным в России фестивалем театрального искусства под открытым небом, за годы проведения его посетили более 60 тыс. зрителей. "Он проходит в саду "Эрмитаж", где в течение дня нон-стоп показывают свои постановки разные сценические коллективы, - рассказала Апексимова. - Спектакли играются по очереди: утром - детские, днем и вечером идут спектакли для более взрослой аудитории, а ближе к полуночи на подмостки выходят постановки для молодежной аудитории".

"Я очень надеюсь, что нам удастся создать незабываемую праздничную атмосферу, где каждый зритель в жанровом многообразии этого театрального марафона сможет найти то, что обязательно понравится лично ему", - сказала Апексимова.

Программа фестиваля

Согласно установившемуся правилу, откроет "Театральный марш" детская программа, которая пройдет в первой половине дня. Театр "Школа современной пьесы" покажет один из лучших спектаклей для детей и взрослых - "Вредные советы" по одноименному произведению Григория Остера. "Театриум на Серпуховке" представит "Летучий корабль" - полномасштабный мюзикл для всей семьи.

Наверняка вызовут зрительский интерес работы тех коллективов, которые впервые выйдут на уличные подмостки сада "Эрмитаж". В их числе - Театр имени Пушкина, который покажет спектакль "Рождество О. Генри", и театрально-образовательный проект "Студия историй", выступающая в модном сегодня жанре сторителлинга.

Свои нашумевшие постановки представят постоянные резиденты фестиваля. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко предложит вниманию публики концерт солистов "На голубом Дунае". Театр "Школа драматического искусства" в этом году подготовил для фестиваля специальный проект под названием "Гиляровский". Театр "Балет Москва" познакомит зрителей со спектаклем "Все пути ведут на север", удостоенным премии "Золотая маска" 2017 года в номинации "Лучший спектакль современного танца".

Зрители также увидят новую работу неоднократного номинанта "Золотой маски" - LiquidTheatre: постановку "Красные матросы", которая идет в сопровождении живого оркестра. Завершит театральный марафон громкая премьера Театра на Таганке - рок-н-драма "Вий" по мотивам одноименной повести Гоголя и текстам песен рок-барда Вени Д'ркина.

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870-летие Москвы
Персоны
Виктюк, Роман Григорьевич Апексимова, Ирина Викторовна
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