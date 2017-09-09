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МЧС России в единый день голосования переходит на усиленный режим работы

Общество
9 сентября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков отметил, что ведомство активно участвует в подготовке избирательных участков, проверяет их на соответствие требованиям пожарной безопасности

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России 10 сентября, в единый день голосования, будут нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Наши спасательные и другие подразделения переходят на усиленный режим работы, чтобы граждане, включая самих сотрудников МЧС, смогли реализовать свои конституционные права, проголосовав на выборах", - сказал Пучков.

Он также сообщил, что МЧС России активно принимает участие в подготовке избирательных участков, проверяя их на соответствие требованиям пожарной безопасности.

"В отдельных регионах, где очень сложная транспортная доступность, задействуется авиация МЧС России, высокопроходимая техника, чтобы обеспечить доступность голосования тем людям, которые проживают в отдаленных местах", - заключил он.

10 сентября выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

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Единый день голосования - 2017
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