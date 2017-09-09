Воспитанники центра "Сириус" побывают на Байконуре и увидят старт "Союза МС-06"

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Выпускники первой для образовательного центра "Сириус" в Сочи программы "Большие вызовы" смогут наблюдать за стартом космического корабля "Союз МС-06" на Байконуре. Знакомство с космической отраслью для юных инженеров и конструкторов началось в субботу с посещения Центра управления полетами в Королеве и прямой связи с Международной космической станцией, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса".

Поездку воспитанникам "Сириуса" организовала РКК "Энергия". В марте этого года корпорация заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Образовательным фондом "Талант и успех", которое предусматривает поддержку одаренных детей и молодежи, популяризацию инженерной, научно-исследовательской и проектной деятельности среди учащихся.

"Впервые 26 старшеклассников - участников июльской образовательной программы "Большие вызовы" в центре для одаренных детей "Сириус" получили приглашение посетить космодром Байконур, познакомиться с космонавтами и принять участие в лекциях и мастер-классах известных экспертов российской космической отрасли", - отметили в образовательном центре.

Кроме общения со специалистами, начинающим исследователям будет предоставлена возможность осмотреть стартовые комплексы, а также увидеть пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06", запланированный на 13 сентября.

Также юные ученые познакомятся с местами сборки и испытаний космических кораблей, узнают, где и как проходят проверку на герметичность скафандры космонавтов, примут участие в традиционной предполетной пресс-конференции основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля.

По завершении программы ребята получат сертификаты участников цикла учебно-познавательных занятий по космонавтике на космодроме Байконур в Международной космической школе имени Челомея.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" был открыт Фондом "Талант и успех" в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Задача центра - выявлять в регионах России школьников, показывающих выдающие результаты по математике, физике, химии, информатике и биологии, а также развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с юными талантами.

На углубленные образовательные программы в "Сириусе" ежемесячно зачисляются 600 одаренных школьников - 200 по каждому ключевому направлению (наука, спорт и искусство). Вместе учатся юные математики, физики, химики, биологи, музыканты, художники, артисты балета, литераторы, хоккеисты, фигуристы и шахматисты, что дает им уникальный опыт творческого общения.

Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны. Программа длится 24 дня и включает углубленную профильную подготовку под руководством ведущих российских педагогов, тренеров и ученых, мастер-классы и творческие встречи, культурно-познавательные мероприятия. Обучение проходит на базе инфраструктуры, которая была создана для зимних Олимпийских игр 2014 года.