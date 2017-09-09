Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион: Собор 1917 года позволил создать современную систему устройства Церкви

Общество
9 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Толчком к идее восстановления патриаршества стало желание людей вернуться к каноническим нормам, существовавшим до петровских реформ, отметил митрополит

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Решения, принятые на Поместном соборе сто лет назад, позволили организовать современную систему митрополий и заложили основы для создания новых епархий Русской православной церкви, отметил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Только сейчас, при патриархе Кирилле, когда мы адаптируем решения Собора 1917 года к сегодняшнему дню, стало возможным создать систему митрополий и новые епархии. В этом смысле мы воплотили в жизнь заветы тех людей, которые были членами Поместного собора", - сказал он.

Смотрите также
Заседание Поместного собора в Соборной палате Московского епархиального дома

Поместный собор на фоне революции

Митрополит напомнил, что толчком к идее восстановления патриаршества стало желание людей вернуться к тем каноническим нормам, которые существовали в РПЦ до петровских реформ.

"Когда в начале XX века в стране начались революционные события и люди начали говорить о реформах в самых разных областях, то заговорили и о церковной реформе", - напомнил он.

"Церковные люди прежде всего говорили о том, что надо восстанавливать тот канонический строй, который существовал ранее, то есть о восстановлении патриаршества. Этот Собор готовился более десяти лет. Главным его деянием было восстановление патриаршества", - подчеркнул глава ОВЦС.

Он добавил, что во многом благодаря тому, что Церковь обрела своего канонического главу, она смогла выстоять в годы гонений и репрессий советского периода.

Восстановление патриаршества

Поместный собор начал свою работу 28 августа (но новому стилю) 1917 года, и стал первым полноценным Собором за 217 лет. Большинство участников высказались за восстановление патриаршества как возвращение вековых канонов и исполнение народных чаяний. 28 октября (10 ноября) прения были прекращены. Поместный собор большинством голосов вынес историческое постановление о восстановлении патриаршества.

После голосования Собор избрал кандидатами на Первосвятительский престол архиепископа Харьковского Антония, архиепископа Новгородского Арсения и митрополита Московского Тихона. Избрание состоялось 18 ноября в храме Христа Спасителя, жребий пал на митрополита Московского Тихона, интронизация которого состоялась 21 ноября (3 декабря) 1917 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
11
Тысячи москвичей и гостей города отмечают 870-летие столицы
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
2
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
3
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
4
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
5
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама