Митрополит Иларион: Собор 1917 года позволил создать современную систему устройства Церкви

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Решения, принятые на Поместном соборе сто лет назад, позволили организовать современную систему митрополий и заложили основы для создания новых епархий Русской православной церкви, отметил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Только сейчас, при патриархе Кирилле, когда мы адаптируем решения Собора 1917 года к сегодняшнему дню, стало возможным создать систему митрополий и новые епархии. В этом смысле мы воплотили в жизнь заветы тех людей, которые были членами Поместного собора", - сказал он.
Митрополит напомнил, что толчком к идее восстановления патриаршества стало желание людей вернуться к тем каноническим нормам, которые существовали в РПЦ до петровских реформ.
"Когда в начале XX века в стране начались революционные события и люди начали говорить о реформах в самых разных областях, то заговорили и о церковной реформе", - напомнил он.
"Церковные люди прежде всего говорили о том, что надо восстанавливать тот канонический строй, который существовал ранее, то есть о восстановлении патриаршества. Этот Собор готовился более десяти лет. Главным его деянием было восстановление патриаршества", - подчеркнул глава ОВЦС.
Он добавил, что во многом благодаря тому, что Церковь обрела своего канонического главу, она смогла выстоять в годы гонений и репрессий советского периода.
Поместный собор начал свою работу 28 августа (но новому стилю) 1917 года, и стал первым полноценным Собором за 217 лет. Большинство участников высказались за восстановление патриаршества как возвращение вековых канонов и исполнение народных чаяний. 28 октября (10 ноября) прения были прекращены. Поместный собор большинством голосов вынес историческое постановление о восстановлении патриаршества.
После голосования Собор избрал кандидатами на Первосвятительский престол архиепископа Харьковского Антония, архиепископа Новгородского Арсения и митрополита Московского Тихона. Избрание состоялось 18 ноября в храме Христа Спасителя, жребий пал на митрополита Московского Тихона, интронизация которого состоялась 21 ноября (3 декабря) 1917 года.