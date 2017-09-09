Митрополит Иларион призвал преодолеть безграмотность в религиозных вопросах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Система школьного образования уделяет мало внимания религиозным вопросам, что не способствует решению проблемы международного терроризма, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Сейчас перед мировым сообществом стоит проблема терроризма, она не может быть решена без того, чтобы преодолеть безграмотность в религиозных вопросах", - сказал митрополит Иларион.

"Это не означает, что нам сейчас нужно идти и проповедовать в школы, большинство наших школьников на данный момент и так верующие Русской православной церкви, но то, что в системе школьного образования мало внимания уделяется религиозному фактору, в том числе в курсах истории - это совершенно очевидно", - отметил он.