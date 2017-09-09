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Москва-870 в соцсетях

Общество
9 сентября, 18:54 UTC+3

Самые яркие фото гостей праздника из социальных сетей

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В субботу в Москве началось празднование Дня города. В 2017 году столица отмечает 870-летие. Праздник проходит более чем на 300 площадках. Всего в двухдневной программе праздника принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице работают более четырех тысяч артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов.

ТАСС собрал самые яркие фото гостей праздника из социальных сетей.

С юбилеем, Москва! ❤ #москва870#деньгорода

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