Москва-870 в соцсетях

В субботу в Москве началось празднование Дня города. В 2017 году столица отмечает 870-летие. Праздник проходит более чем на 300 площадках. Всего в двухдневной программе праздника принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице работают более четырех тысяч артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов.

ТАСС собрал самые яркие фото гостей праздника из социальных сетей.

С юбилеем, Москва! ❤ #москва870#деньгорода A post shared by Á Ń Á Ś Ť Á Ś Ĩ Á (@anastasaiz) on Sep 9, 2017 at 7:39am PDT