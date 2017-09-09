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Гала-концерт классической музыки состоялся у стен храма Христа Спасителя

Общество
9 сентября, 21:19 дата обновления: 9 сентября, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

На сцене на фоне архитектурной подсветки фасада собора пред зрителями выступили звезды российской и мировой сцены

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мировые классические хиты прозвучали в субботу на площадке у Храма Христа Спасителя в сопровождении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ. Гала-концерт стартовал в 19:00 мск и посвящен 870-летию Москвы.

"В гала-концерте у Храма Христа Спасителя для жителей и гостей столицы сегодня звучат произведения русской классической музыки и всеми любимые советские шлягеры", - рассказал продюсер и режиссер постановщик гала-концерта, солист группы "Кватро" Леонид Овруцкий.

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Специальный проект ТАСС к юбилею столицы России

На вечерней сцене, украшенной прожекторами, на фоне архитектурной подсветки фасада собора пред зрителями выступили звезды российской и мировой сцены. В программе концерта были заявлены: вокальная группа "Кватро", оперная певица Агунда Кулаева, звезда мировой оперной сцены Любовь Петрова, обладатель премии "Грэмми" Николай Диденко, Алексей Татаринцев, Георгий Васильев и другие артисты.

Осенью 2017 года Москва отмечает 870-летие. Москва - город, где создается история: крупнейший конгломерат, интеллектуальный центр и кузница кадров, внесла свой весомый вклад в мировое наследие. На протяжении веков изобретения, открытия и достижения московских ученых, первооткрывателей, архитекторов, авиаторов, космонавтов, деятелей культуры, спортсменов, военнослужащих становились вехами в российской и общемировой истории.

Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице. Торжественное открытие стартовало на на Красной площади 9 сентября в 12:00 мск.

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