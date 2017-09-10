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Мероприятия на День города Москвы посетили 11,5 млн человек

Общество
10 сентября, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Это на 1,5 млн больше, чем в 2016 году

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 11,5 млн москвичей и гостей столицы посетили праздничные мероприятия 9 и 10 сентября в День города Москвы, что на 1,5 млн больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии Владимир Черников.

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"Заканчиваются городские мероприятия, они прошли на достаточно хорошем уровне, с хорошим настроением, люди уже потихоньку расходятся. По обобщенной информации, в субботу праздничные площадки посетили 6,5 млн человек, в воскресенье - около 5 млн москвичей и гостей столицы", - сказал Черников.

Осенью 2017 года Москва отмечает 870-летие. Основные торжества посвятили известным жителям столицы: ученым, первооткрывателям, архитекторам, авиаторам, космонавтам, деятелям культуры, спортсменам, военнослужащим.

Мероприятия, приуроченные ко Дню города Москвы, проходили на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией стала праздничная программа 9 и 10 сентября на Тверской улице. Торжественный старт Дню города был дан на Красной площади в 12:00 9 сентября.

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