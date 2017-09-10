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Международный форум "Инженеры будущего" пройдет в Ульяновской области в 2018 году

Общество
10 сентября, 19:52 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 10, сентября. /ТАСС

Участниками форума станут студенты инженерно-технических специальностей вузов и работники машиностроительной отрасли

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УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ульяновская область в 2018 году станет площадкой проведения форума "Инженеры будущего". Об этом сообщил в воскресенье на Молодежном инновационном форуме "Будущее машиностроения России" в Ульяновске первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Достигнута договоренность о том, что в следующем году большой молодежный форум при поддержке Росмолодежи, по поручению президента будет проводиться именно в вашем регионе", - сказал он. В пресс-службе Союза машиностроителей России уточнили, что речь идет о форуме "Инженеры будущего".

Участниками форума станут студенты инженерно-технических специальностей вузов и работники машиностроительной отрасли. По словам Гутенева, сейчас необходимо активно включиться в разработку практической программы форума. Он подчеркнул, что подготовка и отбор участников должны проводиться в течение всего года, чтобы объединить как можно больше молодежи.

По предварительным данным источника в областной администрации, форум может быть включен в программу Международного авиатранспортного форума. Главной целью мероприятия станет популяризация профессии инженера в отрасли машиностроения.

Гутенев отметил, что регион выбран для проведения мероприятия неслучайно, так как здесь проводится большая работа как в области кадровой подготовки, так и в целом с молодежью. Так, в воскресенье на Молодежном инновационном форуме "Будущее машиностроения России" было подписано соглашение между Ульяновским региональным отделением Союза машиностроителей России и Министерством молодежного развития Ульяновской области о сотрудничестве в сфере реализации молодежной политики. Стороны обязуются предоставить различную поддержку молодым кадрам машиностроительных предприятий, реализовывать программы наставничества и адаптации молодых специалистов, а также организовывать семинары, тренинги, конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и специалистов машиностроительных предприятий и организациях области.

Руководитель департамента молодежной политики Союза машиностроителей России, председатель Ульяновской областной организации "Российский Союз молодежи" Александр Луконин после подписания уточнил, что подобное соглашение на федеральном уровне будет заключено 30 сентября. Церемония подписания состоится в городе Новочеркасске.

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