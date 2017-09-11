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Корреспондент ТАСС в Италии получила международную журналистскую премию

Общество
11 сентября, 7:40 UTC+3 РИМ РИМ 11, сентября. /ТАСС

Журналист из России награждается этой премией впервые

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РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС в Италии Вера Щербакова удостоена журналистской премии "Марцани". Торжественное награждение состоялось в воскресенье вечером в городе Сан-Джорджо дель Саннио, под Беневенто (обл. Кампания).

Международная премия в области журналистики и литературы "Марцани" вручается на протяжении 10 лет ассоциацией "Кампания - Европа - Средиземноморье" журналистам, публицистам, писателям из Италии и разных стран по решению комитета в составе деятелей науки, культуры и авторитетных журналистов "за профессионализм, отвечающий задачам журналистики, призванной объективно информировать во имя созидания мира". Премия, учрежденная под эгидой председателя нижней палаты национального парламента, министерства иностранных дел и международного сотрудничества, представительства ЕС в Италии, а также Союза журналистов Кампании, Университета Саннио и торговой палаты Беневенто, носит название исторической площади в центре Сан-Джорджо дель Саннио.

Как пояснил президент ассоциации Энцо Парциале, в лице Щербаковой, "представляющей в Италии крупнейшее и старейшее российское СМИ, признается ведущая роль ТАСС на международном информационном пространстве, а также в распространении объективной, проверенной информации о нашей стране". Он рассказал, что в разные годы лауреатами премии становились журналисты из Палестины, Германии, Испании, известные итальянские журналисты, в том числе Марко Травальо, а также нынешняя спикер нижней палаты парламента Лаура Болдрини, работавшая журналистом до начала политической карьеры. Журналист из России награждается впервые, уточнил он. Вместе с корр. ТАСС премии получили итальянские журналисты, в их числе - корреспонденты ANSA.

Вера Щербакова работает в ТАСС с 2000 года. С 2007 года - корреспондент в Италии и при Святом престоле, член Ассоциации иностранной прессы. Недавно Вера Щербакова вошла в папский пул журналистов. Она один из компетентных "голосов" Италии в России, в Италии регулярно выступает на местном телевидении и радио, представляя позиции России по международным вопросам.

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