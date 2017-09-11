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Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Овчинину

Общество
11 сентября, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В указе президента РФ говорится, что звание присуждено Овчинину за "мужество и героизм", проявленные во время нахождения на МКС

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Овчинину за мужество и героизм, проявленные на Международной космической станции. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Овчинину Алексею Николаевичу", - говорится в документе.

Тем же указом Овчинину присвоено почетное звание летчика-космонавта России.

Алексей Овчинин

Овчинин родился 28 сентября 1971 года в городе Рыбинск Ярославской области. В 1992 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова по специальности "Командная тактическая авиации" с присвоением квалификации "летчик-инженер". С августа 1992 года по февраль 1998 года проходил службу на должности летчика-инструктора учебно-авиационного полка Ейского училища. С февраля 1998 года по сентябрь 2003 года служил летчиком-инструктором, затем командиром авиационного звена авиаполка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. С октября 2003 года проходил службу в качестве командира авиационного звена 70-го отдельного испытательного тренировочного авиационного полка особого назначения имени Серегина.

Освоил самолеты Як-52 и Л-39. Общий налет составляет более 1 тыс. 300 часов.

В 2006 году Овчинин был зачислен в отряд космонавтов ЦПК имени Ю. А. Гагарина. С 19 марта по 7 сентября 2016 года совершил полет на МКС в качестве командира корабля "Союз ТМА-20М" и бортинженера экспедиции 47/48. На станции находился более 170 суток.

Награжден медалями Минобороны РФ "За отличие в военной службе" I, II и III степеней, "За службу в Военно-воздушных силах", "За воинскую доблесть" II степени.

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