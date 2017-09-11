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К выборам президента рязанские избирательные участки подготовят для инвалидов

Общество
11 сентября, 14:29 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 11, сентября. /ТАСС

Председатель избирательной комиссии заверил, что для удобства инвалидов и пожилых людей места для голосования будут размещены на первых этажах зданий

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РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Рязанской области поставила задачу перенести избирательные участки на первые этажи для удобства инвалидов. Уже к президентским выборам, которые должны пройти в марте 2018 года, члены комиссии планируют провести большую работу по развитию доступной среды, сообщил в понедельник журналистам председатель комиссии Владимир Грачев.

"Мы заключили соглашение с министерством соцзащиты Рязанской области. Мы будем работать по созданию безбарьерной среды, и еще у нас есть задача - спустить наши избирательные комиссии со второго этажа на первый. Эта задача очень непростая, у нас примерно 107 таких избирательных участков расположено на втором этаже, и даже есть на третьем", - сказал он.

Всего же в регионе действуют более 1 тыс. участков. Острее всего проблема труднодоступных участков стоит в Рязани, где 77 мест для голосования находятся на верхних этажах школ и других соцучреждений. Необходимость подниматься на вторые и третьи этажи, по словам Грачева, создает трудности не только для инвалидов, но и для пожилых людей. На это, в частности, обратили внимание международные эксперты, работающие в Единый день голосования на территории Рязанской области.

"Это ненормально, но в условиях ограниченности помещений есть такие проблемы. Мы будем над ними работать, и, я думаю, безусловно, к президентским выборам мы наверняка все сделаем с министерством социальной защиты", - отметил Грачев.

Кроме того, по словам председателя комиссии, для проведения Единого дня голосования в регион были закуплены 32 комплекта специального оборудования для тайного голосования для инвалидов-колясочников.

По данным облизбиркома, по результатам выборов, прошедших 10 сентября, врио губернатора Николай Любимов получил 80,16% голосов избирателей. Вторым на выборах стал депутат Госдумы Александр Шерин (8,44% голосов). Пенсионер Владимир Федоткин получил 6,85%, глава комитета Рязанской облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков - 1,72%, начальник главного архивного управления области Александра Перехватова - 1,48%. Явка избирателей составила 36,15%.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Любимов, Николай Викторович
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