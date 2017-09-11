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Дональд и Меланья Трамп провели траурную церемонию в память о жертвах терактов 11 сентября

Общество
11 сентября, 16:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, сентября. /ТАСС

Память погибших также почтили дочь Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером и несколько сотрудников администрации президента США

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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в 8:45 (15:45 мск) понедельника почтили минутой молчания память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Церемония прошла на южной лужайке Белого дома.

Кроме них перед резиденцией главы американского государства также собрались несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома, включая старшего советника главы государства Джареда Кушнера и его жену Иванку Трамп, старшего советника президента Келлиэнн Конуэй, пресс- секретаря Белого дома Сару Сандерс, помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера. Также был выставлен почетный караул.

Никто из участников церемонии, продлившейся буквально несколько минут, не произносил речей, первая чета государства лишь склонила головы после того, как три раза ударил колокол.

Траурные мероприятия проходят и у здания Пентагона, в которое 11 сентября 2001 года врезался один из захваченных террористами самолетов. На этом месте вывешен американский флаг.

11 сентября 2001 года смертники из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) направили два захваченных пассажирских авиалайнера на башни Всемирного торгового центра - самых высоких зданий в Нью-Йорке, еще одна группа террористов направила самолет на здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от населенного пункта Шенксвилл в штате Пенсильвания.

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Сандерс, Сара Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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