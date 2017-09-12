Bild: Air Berlin отменила десятки рейсов из-за стачки пилотов

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БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Air Berlin отменила во вторник десятки рейсов из-за стачки пилотов, которые не вышли на работу, бастуя против действий руководства авиаперевозчика. Об этом сообщила газета Bild.
По информации издания, около 1,2 тыс. пилотов обанкротившейся авиакомпании недовольны условиями перехода к потенциальному новому владельцу.
Как отметил телеканал N-TV, отменены свыше 60 рейсов в аэропортах Берлина, Штутгарта, Гамбурга и Кельна. Стачка, по его данным, уже затронула около 7 тыс. пассажиров.
15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin.