Bild: Air Berlin отменила десятки рейсов из-за стачки пилотов

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Air Berlin отменила во вторник десятки рейсов из-за стачки пилотов, которые не вышли на работу, бастуя против действий руководства авиаперевозчика. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, около 1,2 тыс. пилотов обанкротившейся авиакомпании недовольны условиями перехода к потенциальному новому владельцу.

Как отметил телеканал N-TV, отменены свыше 60 рейсов в аэропортах Берлина, Штутгарта, Гамбурга и Кельна. Стачка, по его данным, уже затронула около 7 тыс. пассажиров.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin.