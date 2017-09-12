Канадские волонтеры спасли около 40 собак в Хьюстоне во время урагана "Харви"

ОТТАВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Почти 40 собак спасли канадские волонтеры из организации Redemption Paws в Хьюстоне (штат Техас), по которому недавно ударил ураган "Харви". Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Волонтеры из Канады прибыли в Хьюстон по договоренности с местными аналогичными организациями для оказания помощи животным. В итоге в Торонто на четырех минивэнах доставили 39 собак, которые были найдены на улицах Хьюстона. По словам представительницы организации Николь Симон, все животные будут помещены на десятидневный карантин, им будет оказана необходимая медицинская помощь. "Сейчас собаки, безусловно, чувствуют любовь, которую дает им Канада", - добавила она.

Уже установлено, что большая часть животных находится в специальной учетной системе Хьюстона и в конце этой или начале следующей недели их отправят обратно к хозяевам в Соединенные Штаты. Но есть среди прибывших в Канаду собак и бездомные животные, о дальнейшей судьбе которых собираются позаботиться специалисты Redemption Paws. В ближайшие дни на своем сайте они откроют анкеты для желающих приютить у себя собак.

Стоит добавить, что жители Канады уже перечислили этой волонтерской группе 27 тыс. канадских долларов ($22 тыс.). На эти средства специалисты из Redemption Paws собираются собрать груз гуманитарной помощи для собак и в ближайший четверг доставить его в Хьюстон.

Обрушившийся на штат Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате стихийного бедствия погибли не менее 50 человек. Ущерб был нанесен и штату Луизиана. Президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США на ликвидацию последствий урагана $7,85 млрд из федерального бюджета.