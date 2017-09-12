Молодежный научный форум в Нижнем Новгороде собрал более 500 участников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Третий Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых", начавшийся во вторник в Нижнем Новгороде, собрал более 500 участников. Об этом на церемонии открытия форума сообщил заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников.

"Форум собрал более 500 участников из более чем 300 университетов и научных организаций страны", - сказал Трубников.

Замминистра подчеркнул, что в этом году форум проводят в Нижнем Новгороде не случайно.

"Это третий форум. Первый был в Севастополе, второй - в Казани, третий - в Нижнем Новгороде. Выбор этих городов не случаен. Мы действительно хотим показывать и России, и всему миру науку и таланты крупных, больших регионов нашей страны", - сказал Трубников.

Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых", организованный Министерством образования и науки РФ, проходит с 12 по 14 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде. Форум нацелен на выявление талантливой молодежи и содействие построению успешной научной карьеры в России.