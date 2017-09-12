Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежный научный форум в Нижнем Новгороде собрал более 500 участников

Общество
12 сентября, 11:50 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, сентября. /ТАСС

Форум "Наука будущего - наука молодых" пройдет с 12 по 14 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Третий Всероссийский форум "Наука будущего - наука молодых", начавшийся во вторник в Нижнем Новгороде, собрал более 500 участников. Об этом на церемонии открытия форума сообщил заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников.

"Форум собрал более 500 участников из более чем 300 университетов и научных организаций страны", - сказал Трубников.

Замминистра подчеркнул, что в этом году форум проводят в Нижнем Новгороде не случайно.

"Это третий форум. Первый был в Севастополе, второй - в Казани, третий - в Нижнем Новгороде. Выбор этих городов не случаен. Мы действительно хотим показывать и России, и всему миру науку и таланты крупных, больших регионов нашей страны", - сказал Трубников.

Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых", организованный Министерством образования и науки РФ, проходит с 12 по 14 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде. Форум нацелен на выявление талантливой молодежи и содействие построению успешной научной карьеры в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
5
СМИ: суд Ирака приговорил к казни обвиняемого в причастности к ИГ россиянина
6
"Умное" освещение заработало в московском парке "Зарядье"
7
Депутат: Россия не нуждается в признании Евросоюзом выборов в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама