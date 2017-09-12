Число гостиниц и здравниц в Крыму выросло на четверть в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Количество здравниц, гостиниц и пляжей в Республике Крым, крупном курортном регионе России, выросло в 2017 году. Об этом во вторник сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"В 2017 году на 24% увеличилось количество работающих здравниц и гостиниц - в этом году у нас функционировало 597 крупных средства размещения", - сказал Черняк на заседании президиума Госсовета республики. Что касается пляжей, то, по данным депутата, в этом году их число в Крыму возросло на 18% - до 430.

По мнению Черняка, рост числа пляжей и гостиниц в Крыму способствовал успешному прохождению курортного сезона в регионе, несмотря на незначительное снижение турпотока. Ранее сообщалось, что в январе-августе 2017 года Крым принял 4 млн 87,3 тыс. туристов, что на 4,2% ниже показателя за аналогичный период 2016 года.

"На это есть объективные и субъективные причины. Одна из причин - это погодные условия: ливни и холодная погода в июне и июле, селевые потоки в августе. Это все отразилось на проценте приехавших к нам гостей", - считает глава комитета.

Также на ситуации с турпотоком отразились высокие цены на авиабилеты в Крым и открытие турецкого направления для россиян, добавил Черняк.

"Негативным моментом было открытие Турции для российских туристов. Понятно, что при массированной поддержке властей Турции турецкий туристический рынок демпинговал очень серьезно", - сказал он.

Крым в 2016 году принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году. Власти региона прогнозируют сохранение турпотка в 2017 году на уровне прошлогодних показателей.