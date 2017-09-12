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Продолжительность жизни в Саратовской области увеличилась более чем на два года

Общество
12 сентября, 15:27 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 12, сентября. /ТАСС

В регионе отмечается снижение показателей смертности новорожденных и онкобольных

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САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни жителей Саратовской области увеличилась более чем на два года за последние пять лет. Добиться таких результатов удалось в том числе благодаря развитию онкологической службы и повышению качества медпомощи. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Наталья Мазина.

"За пять лет продолжительность жизни в области увеличилось на 2,2 года. Наши приоритетные направления - это повышение качества и доступности медицинской помощи, а также пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний", - сказала Мазина. На данный момент продолжительность жизни мужчин составляет 66,9 года, женщин - 77 лет.

Помощь онкобольным

По словам Мазиной, увеличение продолжительности жизни - это результат борьбы со многими опасными заболеваниями. В том числе с онкозаболеваниями - одной из основных причин смертности в мире.

"Очень важно выявить рак на ранней стадии. Для этого в регионе успешно реализуются программы профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований. У нас работают смотровые кабинеты, маммографические и флюорографические аппараты. Развивается и сама онкологическая служба: определены этапность оказания медицинской помощи онкологическим больным, разработана схема маршрутизации пациентов онкологического профиля с учетом специализированной медпомощи и локализации опухолей", - сказала Мазина.

По данным министерства здравоохранения, в области уже удалось снизить показатель одногодичной смертности от онкологических заболеваний. Речь о пациентах, которые скончались в течение первого года с момента установления диагноза. Этот показатель в области ниже среднероссийского более чем на 2% (21,5% против 23,6% в среднем по РФ).

Снижение младенческой смертности

Другое приоритетное направление, над которым работает Минздрав - это снижение младенческой смертности. По данным Саратовстата, за январь - июль 2017 года показатель младенческой смертности составил 5,1 на 1 тыс. родившихся живыми. За семь месяцев 2016 года показатель составлял 6,4.

"В области эффективно функционирует сеть из шести перинатальных центров, расположенных в крупных городах, что позволяет не только оказывать высококвалифицированную помощь женщинам во время беременности и родов, но и выхаживать глубоко недоношенных младенцев", - пояснила Мазина. Она добавила, что планом на 2017 год является снижение прошлогодних показателей.

"Для этого мы уже начали реализовывать проект "Технологии и комфорт - матерям и детям", который позволит повысить качество и доступности медицинской помощи. Мы планируем совершенствование консультативной помощи беременным высокой группы риска по перинатальным и акушерским осложнениям", - подчеркнула Мазина.

Особое внимание уделяется женщинам, сделавшим ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, когда процессы оплодотворения яйцеклетки и начальные этапы развития эмбриона проходят в лабораторных условиях - прим. ТАСС). Наблюдение таких беременностей планируется проводить централизовано на базе нескольких поликлиник.

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