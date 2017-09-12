РФ будет представлять Европу в Исполнительном совете Всемирной туристской организации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия будет представлять Европу в Исполнительном совете Всемирной туристской организации (ЮНВТО, специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 156 страны-члена) с 2017 по 2021 год, сообщает во вторник Ростуризм.

"Россия будет представлять Европу в высшем руководящем органе Всемирной туристской организации в период с 2017 по 2021 год. Голосование состоялось на XXII сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО "Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году" в китайском городе Чэнду. Россия получила 22 из 40 голосов европейских государств в свою поддержку, опередив шесть из девяти стран Европы, которые также представили свои кандидатуры в состав Исполнительного совета ЮНВТО. Помимо Российской Федерации "проходной балл" также набрали Азербайджан, Литва, Румыния и Греция", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Ростуризма, Россия вошла в состав Исполнительного совета впервые с 2011 года. В 2017 году своих кандидатуры для включения в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации помимо России выдвинули еще девять государств: Азербайджан, Болгария, Литва, Румыния, Молдавия, Сербия, Турция, Греция и Швейцария. Членство в Исполнительном совете позволяет стране влиять на разработку общемировых стратегических направлений развития туризма и региональных туристских программ.