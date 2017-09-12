Здание Евроуниверситета в Петербурге планируют в октябре отдать школе цифровых талантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Создаваемая в Санкт-Петербурге школа цифровых талантов разместится в особняке Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, где долгие годы находился Европейский университет, в октябре текущего года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в комитете имущественных отношений (КИО) города.

"Осуществляются мероприятия по созданию городского детско-юношеского IT-центра для дополнительного образования детей, проявивших способности в информационных технологиях и робототехнике - "Академии цифровых талантов". Учреждение планируется разместить в здании по адресу Гагаринская ул., д. 3, литера "А" в октябре", - говорится в ответе на запрос ТАСС. В КИО не сообщили о планах по выселению из здания Европейского университета, который до сих пор находится в особняке.

Представитель вуза Алла Самолетова сообщила ТАСС, что университет ожидает от города предложения равноценного здания. "Здание на улице Гагаринской, 6, где размещен учебный блок, не рассматривается как постоянный вариант. Сам переезд является сложной процедурой, так как речь идет об историческом здании, которое требует особо бережного отношения и участия в процедуре КГИОПа. Помимо этого, университет исходит из того, что судебные разбирательства по зданию не завершены, университетом подана кассационная жалоба по правомерности расторжения договора аренды и дата ее рассмотрения Северо-Западным арбитражным судом пока не назначена", - отметила она.

На заседании педсовета в августе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что власти приступают к созданию учреждений допобразования нового типа, в которых свои таланты смогут раскрыть одаренные дети, в частности академии цифровых талантов, которая сможет принимать около 4 тыс. учеников в год. В СМИ тогда появилась информация о том, что одну из школ планируют разместить в особняке на Гагаринской улице, 3, официально власти не подтверждали.

Евроуниверситет создан в 1994 году, это магистерский вуз, максимальное число магистрантов на пяти факультетах - 266 человек. В конце декабря 2016 года вуз получил уведомление о расторжении договора аренды от КИО. Вуз обратился в суд, и 5 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение о правомерности расторжения городом договора аренды в одностороннем порядке, а 10 августа апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Летом 2017 года университет потерял лицензию, из-за чего учебный процесс 1 сентября вуз не начал, студентов на 1 курс летом не набрал. Университет подал документы на новую лицензию, подготовив для визита аттестационной комиссии учебный блок в здании неподалеку от спорного особняка, в котором остался административный блок. Ранее в особняке Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице располагались пять факультетов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.