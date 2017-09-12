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Девятилетняя школьница спасла двух девочек из горящего дома в Дагестане

Общество
12 сентября, 19:16 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что девочка случайно оказалась около дома, из которого услышала крики о помощи

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ТАСС, 12 сентября. Две девочки спасены девятилетней школьницей на пожаре, произошедшем в селе Бабаюрт в Дагестане, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"На пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 16 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома села Бабаюрт. Девятилетняя школьница Милана Юсупова, случайно оказавшаяся у горящего дома, спасла пятилетнюю Латифу Ибадуллаеву и шестилетнюю Халжат Бийбулатову", - рассказали в пресс-службе.

Сначала школьница испугалась, увидев дым, и хотела убежать, но услышала из дома крики о помощи. "Мне было очень страшно, но я зашла в дом, стала звать их. Когда они прибежали ко мне, схватила за руки и ринулась к выходу. Бежали до моего двора, не оборачиваясь назад", - приводят в ведомстве рассказ Миланы.

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