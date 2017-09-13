Школьники стали в два раза чаще болеть хроническими заболеваниями

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число абсолютно здоровых детей во всех возрастных группах значительно снизилось за последние годы, а частота случаев хронических заболеваний и функциональных нарушений среди школьников стремительно увеличивается. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней - в два раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни", - уточнили в ведомстве.
В целом число абсолютно здоровых детей не превышает 10-12%. "Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10-12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах", - пояснили в пресс-службе.
Большая часть нарушений здоровья связана с нерациональным питанием детей, избыточным потреблением соли, сахара, мучных продуктов, недостаточным потреблением овощей и фруктов.
"Отмеченные нарушения питания детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний [заболеваний, связанных с питанием]. У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия; болезни обмена веществ (в первую очередь, ожирение и сахарный диабет), распространенность которых значительно увеличилась за последние годы", - уточнили в ведомстве.