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В России привились от гриппа уже более 8 млн человек

Общество
13 сентября, 8:53 дата обновления: 13 сентября, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Роспотребнадзор ведет мониторинг за поставками вакцин в регионы и иммунизацией населения

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 8 млн россиян уже привиты от новых штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в эпидсезоне 2017-2018 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор ведет мониторинг за поставками вакцин против гриппа в субъекты и иммунизацией населения.

"На 08.09.2017 отгружено более 50% от всего необходимого количества вакцин, привито уже 8,2 миллиона человек, среди которых 1,6 млн детей", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что всего было закуплено "около 58,5 млн доз гриппозных вакцин, в том числе для иммунизации детей - 17,8 млн доз, проводится поставка препаратов в регионы".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) "Гонконг" 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) "Мичиган" 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.

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