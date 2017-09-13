Левин: законопроект о защите журналистов в горячих точках могут принять до конца сессии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что работа над законопроектом о защите журналистов, работающих в горячих точках, будет завершена до конца осенней сессии Госдумы.

"Надеюсь, что удастся завершить работу над принятым в первом чтении проектом федерального закона о дополнительных гарантиях для журналистов, который предусматривает ответственность редакций СМИ перед сотрудниками, которых они отправляют в горячие точки", - заявил депутат в среду журналистам.

"В условиях, когда российские журналисты, рискуя жизнью, на высоком профессиональном уровне выполняют свою служебный долг за пределами страны, принятие законопроекта становится особенно актуальным", - добавил он.

Левин также отметил, что в осеннюю сессию Госдумы планируется принять в трех чтениях проект закона, который обязывает операторов в неизменном виде передавать номер абонента, отправившего sms-сообщение. "Эта инициатива коррелируется с недавно принятым Госдумой законопроектом об ужесточении правил при реализации сим-карт, так как фактически направлена на ограничение использования sms-cообщений в противоправных целях", - указал глава комитета Госдумы.

По его словам, среди планов работы на эту сессию также значится продолжение работы над правительственным пакетом законопроектов о почте. "Несмотря на то, что законопроект о почтовой связи был принят в первом чтении еще в 2014 году, поправки правительства к нему пока так и не поступили. Почтовая связь станет ключевой темой в октябре в рамках "Часа правительства" в Госдуме с министром связи Николаем Никифоровым", - отметил парламентарий.

Он также заявил, что будет продолжена работа над законодательным обеспечением программы "Цифровая экономика РФ".