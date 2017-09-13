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ВЦИОМ: россияне стали оптимистичнее оценивать благосостояние своих семей

Общество
13 сентября, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Кроме того, в августе выросли индекс удовлетворенностью граждан страны своей жизнью и индекс социального оптимизма

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россияне в августе стали более оптимистично оценивать материальное положение своих семей. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос "Как бы вы оценили в настоящее время материальное положение вашей семьи?" положительные и средние оценки дал 81% опрошенных (18% назвали его "в целом хорошим", а 63% - "средним"). Как "в целом плохое" свое материальное положение оценили 19% респондентов. По сравнению с июлем индекс самооценок материального положения (рассчитывается как разница положительных, средних и отрицательных оценок) вырос на 7 пунктов - с 55 до 62 (индекс может лежать в диапазоне от -100 до 100).

Индекс оценок экономической ситуации (вопрос "Как бы вы оценили нынешнее экономическое положение России в целом?") второй месяц остается на уровне 47 пунктов. В ответах на данный вопрос также преобладают средние оценки респондентов (56%). Хорошей экономическую ситуацию назвали 16%, плохой - 25%.

Индекс удовлетворенности жизнью (вопрос "Если говорить в целом, то в какой мере вас устраивает или не устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете?" по сравнению с июлем вырос на 4 пункта до 52 пунктов и приблизился к максимальным значениям за год (53 пункта в январе). При этом 49% респондентов вполне или большей частью устраивает их жизнь, 26% - устраивает лишь отчасти, а 23% - большей частью или совершенно не устраивает.

Индекс социального оптимизма (вопрос "Как вы считаете, через год вы (ваша семья) будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас?") достиг в августе годового максимума (69 пунктов), увеличившись на 7 пунктов по сравнению с июлем и на 11 пунктов к январю. 48% опрошенных думают, что через год будут жить так же, как сейчас, 30% - лучше, а 9% - хуже.

Всероссийский опрос проведен 24-29 августа в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми ФО России. Объем выборки составил 1 тыс. 600 человек.

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