Детскую секцию открыли в мотошколе Мосгортранса

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мосгортранс открыл набор в детскую мотошколу. Пройти специальный курс езды на мотоцикле могут дети старше пяти лет, умеющие ездить на двухколесном велосипеде. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса.
"За время работы мотошколы мы получили большое количество предложений о создании программы обучения для юных мотоциклистов. Занятия будут проходить индивидуально, проводить их будет тренер с многолетним опытом работы", - привела пресс-служба слова заместителя генерального директора компании-перевозчика Леонида Антонова.
Специальный курс включает знакомство с мотоциклом и его устройством, теорию безопасного управления и практические занятия на закрытой асфальтированной площадке. Более сложные элементы изучают на внедорожной трассе. Дети будут заниматься на новых мини-мотоциклах.
Мотошкола на базе Мосгортранса открылась в 2017 году. Ходить на занятия могут как начинающие, так и водители, имеющие навыки управления мотоциклом. Все преподаватели имеют высшее техническое и педагогическое образование.