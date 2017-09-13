Число проверок Роспотребнадзора объектов бизнеса в Крыму снизилось с 2010 года в 12 раз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Число проводимых санэпидслужбой плановых и внеплановых проверок объектов бизнеса в Крыму снизилось с 2010 года в 12 раз, сообщила журналистам в среду руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья Пеньковская.
"В 2010 году число проверок, которые проводили учреждения санэпидслужбы, составляло более 40 тыс. За семь месяцев этого года у нас проведено 1395 проверок. Это плановые и внеплановые проверки", - сказала Пеньковская.
По данным управления, в 2016 году ведомство провело более 3,2 тыс. проверок, в 2015 году - около 1,9 тыс., в 2014 году (с марта, после воссоединения Крыма с РФ) - 1,2 тыс. В украинский период Крыма санэпидслужба региона проводила значительно больше проверок: так, по данным управления, в 2013 году их было около 10,5 тыс., в 2012 году - почти 33 тыс., в 2011 году - 43,1 тыс.
Пеньковская уточнила, что за семь лет количество проводимых санэпидслужбой плановых проверок снизилось в 126 раз.
"Если в 2010 году учреждениями санэпидслужбы было проведено порядка 34 тыс. плановых проверок, то за семь месяцев проведено всего 269 проверок. То есть в плановом порядке Роспотребнадзор переходит на проверки тех объектов, которые представляют максимальный риск для здоровья населения", - уточнила глава управления.
По ее словам, несмотря на то, что давление на бизнес со стороны Роспотребнадзора в Крыму снижается значительно, процент выявленных нарушений растет.
"Растет, видимо, потому что выявляются те рисковые объекты, которые представляют угрозу для жизни и здоровья. При этом все выявленные нарушения - это не только штрафные санкции, но и предупрежденные случаи инфекционных заболеваний, попадания некачественного товара на наши полки (магазинов) и в пищу детям в школах, детсадах, лагерях", - сказала Пеньковская.