Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские на электромотоциклах могут появиться на улицах Москвы к ЧМ-2018

Общество
13 сентября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Как ожидается, от 30 до 50 стражей порядка будут будут использовать мотоциклы производства концерна "Калашников" во время чемпионата в столице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция может получить к чемпионату мира по футболу 2018 года от 30 до 50 электромотоциклов производства концерна "Калашников". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Концерн "Калашников" сделал электрический мотоцикл. Один сделали для армии, вторая модель - для полиции Москвы... И в следующем году мы рассчитываем, что к чемпионату мира от 30 до 50 (полицейских, - прим. ТАСС) выедут на них," - сказал заммэра. Ликсутов добавил, что столичные полицейские смогут протестировать новую технику, для этого им предоставят ее образцы.

Ранее "Концерн "Калашников" представил электромотоциклы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой, предназначенной для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.

В "Калашникове" указали, что максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
2
В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
День X: насколько хороши новые модели iPhone
7
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама