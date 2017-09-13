Полицейские на электромотоциклах могут появиться на улицах Москвы к ЧМ-2018

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция может получить к чемпионату мира по футболу 2018 года от 30 до 50 электромотоциклов производства концерна "Калашников". Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
"Концерн "Калашников" сделал электрический мотоцикл. Один сделали для армии, вторая модель - для полиции Москвы... И в следующем году мы рассчитываем, что к чемпионату мира от 30 до 50 (полицейских, - прим. ТАСС) выедут на них," - сказал заммэра. Ликсутов добавил, что столичные полицейские смогут протестировать новую технику, для этого им предоставят ее образцы.
Ранее "Концерн "Калашников" представил электромотоциклы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой, предназначенной для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.
В "Калашникове" указали, что максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.