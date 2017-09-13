Власти Севастополя ввели стипендии для одаренных детей из многодетных семей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя ввело стипендии для одаренных детей из многодетных семей, в 2017 году 100 юных севастопольцев в течение учебного года будут получать по 850 рублей ежемесячно. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского правительства.
"Из городского бюджета выделены средства на обеспечение ежемесячными стипендиями 100 одаренных детей из многодетных семей. Комиссией было отобрано 100 севастопольцев, которые будут получать ежемесячную стипендию в размере 850 рублей весь учебный год. Отметим, что никто из ребят ранее подобную стипендию не получал", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что стипендии будут выплачиваться с сентября 2017 года по май 2018 года.
При формировании списка получателей стипендии все претенденты были распределены по рейтингу на участников международных, всероссийских, межрегиональных и городских конкурсов и соревнований.
Сообщается, что общая сумма выделенных средств на эти цели в 2017 году составляет более 900 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в рамках региональной госпрограммы "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017-2020 годы".