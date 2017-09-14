Москалькова предлагает унифицировать порядок выплат компенсаций вреда при ЧС

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ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Участники координационного совета омбудсменов в Дальневосточном федеральном округе обсудят вопрос разработки законодательных норм возмещения вреда гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам перед заседанием совета в Хабаровске.
"Сегодня абсолютно нерешенный вопрос об унифицированном подходе к вопросам возмещения вреда. Федеральный закон о мерах по защите по чрезвычайным ситуациям 1994 года совершенно не содержит норм, которые бы определяли порядок возмещения вреда, уже нанесенного чрезвычайными ситуациями", - сказала Москалькова.
"Мы сегодня хотим обсудить разработку норм в закон 94 года, либо принципиально новый закон", - сообщила она.