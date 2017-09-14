Форум МФЦ в Калининградской области собрал представителей 70 регионов России

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начал работу в четверг в Светлогорске Калининградской области, мероприятие собрало представителей 70 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

"Самый западный регион России впервые принимает участников традиционной ежегодной встречи представителей центров государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Форум будет работать 14-15 сентября, 400 участников обсудят организацию деятельности МФЦ, вопросы взаимодействия МФЦ с федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, с государственными внебюджетными фондами. В ходе форума пройдет награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ России".

Организатор форума - Минэкономразвития РФ.

"Мы получаем уникальную возможность изучить опыт наших коллег из других регионов России. В свою очередь, Калининградская область также может поделиться своими наработками в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Например, реализацией пилотного проекта по организации МФЦ для бизнеса, методиками подготовки персонала для многофункциональных центров", - отметила руководитель минэкономики региона Нинель Салагаева, ее слова приводит пресс-служба.