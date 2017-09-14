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Медведев: работа МФЦ помогает людям и формирует доверие граждан к власти

Общество
14 сентября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Премьер отметил, что с каждым годом растет количество услуг, предоставляемых в МФЦ, а их удобство и уровень квалификации сотрудников оценили уже миллионы людей

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте правительства.

"В этом году исполняется десять лет с начала реализации проекта МФЦ [многофункциональных центров]. За это время нам удалось практически с нуля создать по всей стране разветвленную сеть "Мои документы", где по принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и муниципальные услуги. Благодаря таким учреждениям мы избавили людей от необходимости ходить по разным инстанциям и стоять в очередях", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что с каждым годом растет количество услуг, предоставляемых в МФЦ, а их удобство и уровень квалификации сотрудников оценили уже миллионы людей. "Ведь здесь работают универсальные специалисты, которые хорошо ориентируются в законодательстве, обладают широким кругозором. А главное, вы - неравнодушные и внимательные люди, готовые прийти на помощь", - подчеркнул Медведев, добавив, что работа МФЦ во многом формирует доверие к власти.

Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг начал работу в четверг в Светлогорске Калининградской области, мероприятие собрало представителей 70 регионов страны.

Форум будет работать 14-15 сентября. 400 участников обсудят организацию деятельности МФЦ, вопросы взаимодействия МФЦ с федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, с государственными внебюджетными фондами. В ходе форума пройдет награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ России".

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