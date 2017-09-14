В СБ РФ отметили важность персональной ответственности чиновников за защиту информации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В Совбезе РФ отметили важность закрепления персональной ответственности руководящих должностных лиц за организацию деятельности подразделений, отвечающих за защиту информации. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по информационной безопасности Совета безопасности РФ.

"Обсуждена проблематика повышения эффективности противодействия существующим и потенциальным угрозам бесперебойному функционированию информационной инфраструктуры РФ, в том числе в контексте реализации программы "Цифровая экономика в Российской Федерации", - говорится в сообщении. - Подчеркнута важность закрепления персональной ответственности руководящих должностных лиц за организацию деятельности подразделений, отвечающих за защиту информации".

Также на заседании были предложены дополнительные меры по повышению уровня защищенности объектов информационной инфраструктуры с учетом широкого использования иностранного телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также по организации устойчивого функционирования российского сегмента интернета. Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.