Посольство РФ в Нидерландах сообщило о проблемах со здоровьем у торгпреда

ГААГА, 14 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Нидерландах подтвердило информацию о проблемах со здоровьем у торгпреда Александра Черевко. "Да, он болеет", - сказал в четверг в беседе с ТАСС первый секретарь диппредставительства Юрий Ураксин.

При этом дипломат не подтвердил и не опроверг информацию об отправке в ближайшее время руководителя торгового представительства спецбортом МЧС на лечение в Россию, пообещав предоставить более детальную информацию во второй половине дня.

Ранее на новостном канале Mash в сервисе Telegram появилась информация о том, что Черевко находится в крайне тяжелом состоянии и что в Амстердам уже отправился спецборт МЧС, на котором торгпреда вернут на лечение в РФ.