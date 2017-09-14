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Парфенчиков потребовал ввести в строй перинатальный центр к концу ноября

Общество
14 сентября, 15:01 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 14, сентября. /ТАСС

Готовность центра сейчас составляет 70%

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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию перинатального центра в Петрозаводске стоимостью 2,5 млрд рублей, готовность которого на сегодняшний день составляет 70%, должен состояться 30 ноября, заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков в четверг на заседании правительства республики.

Центр начали возводить еще в 2014 году. Изначально его планировали открыть осенью 2016 года, но сроки несколько раз переносились из-за плохой работы подрядных организаций. Заказчиком является государственная корпорация "Ростех", генподрядчиком - ООО "РТ-СоцСтрой".

"Отмечается определенная положительная динамика, степень готовности перинатального центра составляет порядка 70%, но темпы строительства пока нас не удовлетворяют. Допущено значительное отставание от графика выполнения работ. Очевидно, что заявлявшийся срок ввода 31 октября нереален, теперь наша задача сконцентрировать все усилия, чтобы 30 ноября ввод объекта в эксплуатацию состоялся", - сказал Парфенчиков.

По его словам, несмотря на помощь региональных властей, подрядная организация обязательства пока не исполняет, численность персонала на объекте недостаточна. Кроме этого, есть вопросы по срокам передачи помещений под монтаж медицинского оборудования, благоустройству прилегающей территории.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии отметила, что отставание от сроков составляет пять недель.

Как сказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец, чтобы успеть сдать перинатальный центр к 30 ноября, на объекте должны работать не менее 500 человек, а сейчас трудятся всего 292 строителя.

Представитель субподрядной организации ЗАО "СМУ-303" Виктор Мусихин сказал, что на следующей неделе на стройке будут работать 400 человек, а еще через неделю их численность увеличится до 500. Представители ООО "РТ-СоцСтрой" и "СМУ-303" заверили, что к 30 ноября объект будет сдан.

Строящийся в Петрозаводске перинатальный центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать отделение патологии беременных, родовое, неонатальное и гинекологическое отделения. Здесь также будут консультировать рожениц и прогнозировать возможную патологию до наступления беременности.

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