В пресс-службе ЦИК РФ опровергли информацию о госпитализации Памфиловой в день выборов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба Центризбиркома России опровергла информацию о том, что председатель комиссии Элла Памфилова была госпитализирована в Единый день голосования 10 сентября.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Памфилова "неожиданно потеряла сознание в три часа дня" 10 сентября, после чего ее госпитализировали.
"Информация не соответствует действительности", - сказали ТАСС в пресс-службе ЦИК.
10 сентября в ЦИК с 10:00 мск до полуночи работал информационный центр. На протяжении всего дня Памфилова проводила брифинги для журналистов. 11 сентября в 11:00 мск ЦИК под руководством Памфиловой подводил итоги Единого дня голосования, после чего глава ведомства отвечала на вопросы корреспондентов.