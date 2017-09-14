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К концу года все региональные госуслуги в Калининградской области станут доступны в МФЦ

Общество
14 сентября, 17:03 UTC+3 СВЕТЛОГОРСК область/ 14, сентября. / ТАСС

Врио зампреда правительства области Александр Шендерюк-Жидков отметил, что сейчас доступ к МФЦ обеспечен на более чем 99% территории области

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СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 14 сентября. / ТАСС/. Все государственные услуги регионального уровня в Калининградской области до конца 2017 года станут доступны в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства области Александр Шендерюк-Жидков на открывшемся в четверг в Светлогорске Всероссийском форуме МФЦ.

"Планируем, что к концу года у нас не будет ни одной услуги региональных органов исполнительной власти, которую вы не можете через МФЦ получить", - сказал он.

По его словам, сейчас доступ к МФЦ обеспечен на более чем 99% территории области, в регионе работают 25 центров, включая специализированный центр услуг для бизнеса в Калининграде. Сейчас стоит задача расширения перечня услуг в МФЦ, включая платные услуги, сказал Шендерюк-Жидков.

Всероссийский форум МФЦ собрал в Светлогорске около 400 представителей 70 регионов страны. Участникам предстоит обсудить вопросы организации деятельности МФЦ, их взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами.

В ходе форума пройдет награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ России". Организатор форума - Минэкономразвития РФ.

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