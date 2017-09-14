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Авиалесоохрана: основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор

Общество
14 сентября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Как отметил глава учреждения Виталий Акбердин, сухие грозы также часто становятся причиной возгорания

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Основными причинами пожаров на землях лесного фонда являются человеческий фактор и сухие грозы. Об этом во время празднования Дня работника леса сообщил глава Авиалесоохраны Виталий Акбердин.

"Количество пожаров, возникших от гроз, увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2016 годом, что связано с увеличением количества сухих гроз, при которых не происходит выпадение осадков. Большая часть лесных пожаров грозового происхождения возникает в труднодоступных таежных районах Сибири и Дальнего Востока", - сообщил Акбердин.

Руководитель Авиалесоохраны пояснил, что в наиболее пожароопасных регионах происходят масштабные возгорания из-за отсутствия развитой лесной инфраструктуры.

"Основные причины лесных пожаров на землях лесного фонда - это местное население (39,4% возгораний), грозы (37,3%) и выжигание сухой травы (2%), остальное мы также относим к человеческому фактору", - рассказал Акбердин.

Всего с начала пожароопасного периода в лесном фонде обнаружено и ликвидировано 8,7 тыс. возгораний.

По мнению Акбердина, это связано с введением новых методик тушения. В этом году пожарные впервые получили возможность вызывать осадки - так было ликвидировано 102 лесных пожара. Большую помощь в тушении лесов оказали и парашютисты, им удалось потушить 139 очагов возгорания.

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