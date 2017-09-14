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Всероссийская конференция по развитию Арктики открылась в Северодвинске

Общество
14 сентября, 17:59 UTC+3

На форуме обсудят вопросы развития моногородов Севера, внедрения инноваций, а также военной и экологической безопасности

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием "Управление инновационным развитием Арктической зоны Российской Федерации" в четверг открылась в Северодвинске на базе северодвинского филиала Северного Арктического федерального университета. На форуме рассматриваются вопросы развития арктических моногородов, внедрения инноваций в сфере энергетики и транспорта, машиностроительной и нефтегазовой отраслях, а также вопросы военной и экологической безопасности в Арктике, сообщает корреспондент ТАСС.

"Инновации сейчас трактуются не только как какая-то технология - это имеет место быть, сейчас зачастую мы не можем приобрести серьезную глубокую научную технологическую цепочку без людей, которые способны ее эксплуатировать. Поэтому большинство корпораций сейчас уходят не только в поставку оборудования, но и людей, которые могут с ним работать. Университет - это тот элемент, который может помочь России встроиться в новый мировой уклад экономики: это подготовка людей, с другой стороны - идеи, которые можно внедрять в сложившиеся технологические цепочки на предприятиях. Важно, чтобы завязались связи не только ученый-ученый, но и ученый-технолог, ученый-представитель индустрии - это самое важное", - сказал ТАСС проректор САФУ по научной работе Борис Филиппов.

Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников обратил внимание, что рассматриваемые на конференции идеи могут быть затем реализованы в судостроительном и лесном инновационных кластерах, которые развиваются в Архангельской области, тем более что они связаны с развитием моногородов, три из них в регионе находятся в Арктической зоне России.

"Северодвинск - самый крупный моногород в Арктической зоне. Через призму развития моногородов те инновационные идеи, которые будут озвучены, дадут импульс развития Северодвинска (градообразующие - предприятия судостроения и судоремонта оборонной сферы), Новодвинска (градообразующее предприятие - Архангельский ЦБК) и Онеги (градообразующие - предприятия лесопереработки). Решения, которые будут сформулированы, могут быть растиражированы далеко за пределы Архангельской области", - сказал Иконников.

В конференции, которая проходит с 14 по 16 сентября, принимают участие представители Министерства обороны РФ и Минэкономразвития РФ. Партнерами конференции являются Ассоциация "СОВНЕТ", Центр экологической промышленной политики Минпромторга РФ, Международный союз экономистов, НП "Энергоэффект", Евразийский центр управления проектами, а также Координационный совет по развитию Северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей. Кроме того партнерами форума являются тогоградообразующие предприятия Северодвинска ("Севмаш", "Центр судостроения "Звездочка"), 15 институтов РАН Северо-Запада, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальнего Востока.

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